Опрос ВТБ: почти половина россиян управляют финансами пожилых родных

Больше половины россиян отметили, что за последние несколько лет их старшие родственники становились целью мошенников, говорится в опросе* ВТБ. Почти половина респондентов взяли на себя управление финансами своих пожилых близких, а две трети – подключили себе и близким различные цифровые сервисы для защиты денег.

Из 1500 опрошенных россиян 57% сообщили о попытках мошенничества в отношении своих родственников-пенсионеров за последние несколько лет. Из этого числа - четверть отметили, что мошенникам отдали деньги, еще 33% - что их пожилые родные оформляли ненужные подписки или услуги и товары, также 33% – что получали звонки, сообщения в мессенджерах, но деньги не потеряли. Наконец, еще 9% россиян заявили, что пожилые люди в их семьях мыслят достаточно критично и технически подкованы, чтобы распознать уловки мошенников.

При этом почти половина (46%) россиян признали, что фактически стали «финансовыми директорами» для своих родителей или старших родственников. В Москве эта доля выше – 49%. Каждый третий утверждает, что их родители сами уверенно управляют своими деньгами. Для каждого пятого это командная работа: старшее поколение обсуждает крупные покупки с детьми заранее, а повседневные траты контролирует самостоятельно.

49%** отметили, что поставили старшим родственникам самозапрет на кредиты, 19% ограничили некоторые виды онлайн-переводов, поставили лимиты, 14% отключили снятие денег в банкомате без карты, 10% уже подключили или планируют подключить сервис второй руки.

Клиенты обычно подключают сразу несколько ограничений. Среди пользователей сервиса поровну среднего и старшего возраста: 30–50 лет (38%) и 50–70 лет (37%). А среди тех, кто ограничил досрочное снятие со вклада, выше всего доля клиентов 60–70 лет (19%).

Почти 70% опрошенных используют для защиты своих денег цифровые сервисы. Помимо сервиса “второй руки”, который можно подключить для пожилых клиентов, подростков или других уязвимых категорий, банк развивает свой сервис самоограничений - его уже используют 125 тыс. клиентов. Это может быть полезно клиентам с кнопочными телефонами, чтобы защитить их от операций без их ведома. Снимаются самоограничения только в отделении банка, чтобы обеспечить клиентам необходимую защиту для себя и своих близких.

*Опрос проведён в августе 2026 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

** Можно было выбрать несколько вариантов ответа.