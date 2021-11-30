Опрос: во время пандемии прибавку к зарплате получили 45% обратившихся за ней россиян

За время пандемии за прибавкой к зарплате обращались к руководству четверо из десяти россиян, а добились желаемого — 45%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного SuperJob.

«39% россиян просили прибавку к зарплате в течение последних полутора лет. Мужчины говорили с руководством о повышении дохода чаще женщин. Число тех, кто обращался за повышением зарплаты в последние полтора года, увеличивается с ростом уровня дохода опрошенных: 26% среди россиян с зарплатой менее 30 тыс. рублей и 47% среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

В переговорах о зарплате чаще всего речь велась о прибавке в размере 30 и более процентов, с такими цифрами обращались к руководству 18% опрошенных. Еще 27% россиян не называли конкретного размера прибавки, оставляя это решение за руководством. Из тех, кто просил прибавку, получили ее 45%. Чаще всего их зарплату работодатели увеличивали на 10%.