Опрос: во время пандемии Covid-19 компании уделяют меньше внимания спорту

Во время пандемии коронавируса Covid-19 спортивных мероприятий в компаниях стало меньше по объективным причинам. Однако в каждой третьей компании у спортивных кандидатов по-прежнему есть преимущество при трудоустройстве. Об этом сообщает сегодня пресс-служба сервиса SuperJob.

«Работодатели стали реже предпринимать меры <...>, чтобы сотрудники занимались спортом. По сравнению с 2014 годом сейчас вдвое сократилось число компаний, полностью или частично оплачивающих спортивные занятия сотрудникам. Лишь в 14% компаний проводят спортивные мероприятия, а семь лет назад таковых был 21%. Бесплатные спортивные занятия организуют в 6% компаний, что на 3% меньше, чем в 2014 году. Не предпринимают никаких мер, чтобы сотрудники занимались спортом, 65% работодателей», — констатируют специалисты.

По мнению 41% опрошенных работодателей, сотрудники-спортсмены работают так же, как и все. Еще 29% опрошенных представителей компаний уверены, что сотрудники, занимающиеся спортом, работают лучше. Интересно, что семь лет назад таковых было 37%.