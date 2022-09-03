Казанцы рассказали о своем желании приводить кошек и собак на работу

Каждый девятый работодатель не против, чтобы сотрудники иногда приводили на работу своих кошек и собак, однако каждый третий казанец относится к такой возможности негативно. Об этом свидетельствуют данные нового опроса SuperJob.ru.

Возможность время от времени приводить с собой на работу домашних питомцев есть в каждой девятой компании, где условия труда это позволяют. 23% опрошенных казанцев одобряют такую идею, следует из исследования.

При этом каждый третий участник необычного опроса к возможности приводить на работу домашних животных относится отрицательно, а среди тех, кто не держит дома кошек и собак таких еще больше. Свою позицию респонденты чаще всего объясняют неудобством для коллег, ссылаясь на возможную аллергию на животных. Нейтрально относится к возможности встречи с чьим-то питомцем в офисе 29% респондентов, если только это не будет мешать рабочему процессу.

Женщины заметно чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе. Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем ниже их терпимость к присутствию четвероногих в рабочем пространстве.

При этом иметь возможность время от времени брать на работу своего домашнего питомца в Казани хотели бы 10% владельцев кошек и 26% владельцев собак. О том, что они уже сейчас могут так поступать, рассказали 7% кошатников и 5% собачников.