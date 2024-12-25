Опрос ВЦИОМ: За два года доля россиян, знающих про ИИ выросла до 50%

За последние два года доля россиян, декларирующих уверенное знание о таких технологиях (слышали и могут объяснить), выросла с 36% до 50%. Еще 44% обладают поверхностным знанием, то есть слышали ранее о технологиях ИИ, но объяснить, что они собой представляют, пока не могут (2022 г. — 51%). С годами растет именно глубина знания, тогда как его широта, по-видимому, близка к пределу. В общей сложности 94% россиян в той или иной степени информированы о технологиях искусственного интеллекта (+ 7% с 2022 г.). Впервые услышали о них во время опроса 6%, всего три года назад доля неосведомленных была втрое выше (2021 г. — 18%). Таковы результаты исследования ВЦИОМ.

Опрос также показал, что о технологиях ИИ в той или иной степени знает и молодежь, и старшее поколение (91-96%). Вопрос лишь в качестве этого знания. Чем моложе респондент, тем лучше он разбирается в теме («слышали, смогут объяснить» — 74% в группе 18-24-летних, 67% среди 25-34-летних, 57% среди 35-44-летних); россияне в возрасте 45 лет и старше, напротив, чаще декларируют поверхностное знание (51-59%).

Однако несмотря на высокие темпы прироста фокусированной информированности, доверие к технологиям ИИ пока остается на уровне 2022 года. Сегодня им скорее доверяют 52%, или каждый второй, не доверяют — 38%, что на 6% выше в сравнении с 2022 годом.

Топ-5 причин доверять технологиям ИИ (по версии доверяющих, доля группы — 52%): возможность передать ИИ опасные для жизни человека виды работ (34%), улучшение и упрощение жизни, работы (33%), объективность, беспристрастность ИИ (32%), меньшая вероятность ошибок в сравнении с человеком (23%), а также скорость и качество работы в сравнении с человеком (22%), Другими словами, россияне доверяют искусственному интеллекту по двум основным причинам: современные технологии делают нашу жизнь комфортнее и обладают рядом преимуществ перед человеком.

Россияне, не доверяющие технологиям искусственного интеллекта (доля группы — 38%), аргументируют свою позицию сбоями и ошибками в работе ИИ (28%), допускают его выход из-под контроля человека (26%) и возможность его использования в корыстных целях (23%). К популярным причинам недоверия также можно отнести риск утечки данных, собираемых ИИ (21%), и деградацию населения, вызванную развитием таких технологий (20%).

Отмечается, что системы видеонаблюдения и робототехника остаются ключевыми областями применения технологий ИИ в представлениях россиян (81% и 73% соответственно, 2022 г. — 79% и 74% соответственно). Одновременно с этим все больше наших сограждан за последние два года отмечают их использование в приложениях для обработки фотографий (70%, +8 п.п.) и в службах поддержки клиентов (61%, +6 п.п.).

Что касается применения ИИ, то чаще всего опрошенные приветствуют их использование в промышленности (80%), науке (76%), строительстве (72%), энергетике (72%) и торговле (72%), а также в сфере досуга и развлечений (70%), в сфере транспорта и ЖКХ (по 66%). В то же время в сравнении с 2022 г. присутствие ИИ в экономике, сфере безопасности и здравоохранении стало чаще вызывать у наших сограждан скепсис: доля декларирующих позитивное отношение к его применению в трех перечисленных сферах снизилась за последние два года на 5-8%. Менее охотно россияне готовы доверить ИИ госуправление (53% относятся негативно vs. 37% позитивно).

За последние три года россияне только укрепились во мнении, что решения в сфере безопасности с применением искусственного интеллекта должны приниматься в интересах большинства или всего общества (82%, +7 п.п. с 2021 г.). А вот представления об использовании технологий ИИ в государственном управлении кардинально изменились: если еще два года назад в обществе доминировало мнение, что их применение должно быть направлено на улучшение качества жизни граждан (60%), нежели на повышение скорости принятия решений (17%) и экономической эффективности (15%), то сегодня в ответах россиян почти с одинаковой частотой говорят и о качестве жизни, и об увеличении эффективности управления (37% и 34% соответственно).

Также россияне по-прежнему отводят искусственному интеллекту второстепенную роль и пока не готовы доверить ему принятие конечных решений в той или иной сфере. По мнению опрошенных, использование врачом ИИ при оказании медицинских услуг допустимо лишь при условии, что последнее слово остается за человеком (76%, 2022 г. — 74%), а при оказании образовательных услуг — в случае, когда искусственный интеллект выполняет роль помощника учителя (65%, 2022 г. — 62%). Дать искусственному интеллекту карт-бланш в образовании и здравоохранении готовы только 5%, тогда как 28% и 18% соответственно категорически против замены учителей и врачей ИИ. К замене человека-водителя искусственным интеллектом россияне стали относиться лояльнее — сегодня такой сценарий допускают 40% (+6 п.п. к 2022 г.), не допускают 53%. Применение технологий распознавания лиц в целях обеспечения правопорядка россияне по большей части приветствуют лишь при условии сохранения личных данных и соблюдения прав граждан на личную жизнь (57%, без изменений к 2022 г.).

Таким образом, в нашем обществе сохраняется некоторая настороженность в отношении искусственного интеллекта. Пока его применение чаще приветствуется в «далеких» сферах — промышленности, науке, строительстве, тогда как сталкиваться с ИИ в повседневной жизни, особенно когда от его решения зависят здоровье и безопасность, россияне пока не готовы.

Что касается пользы, то в развитии технологий искусственного интеллекта россияне с одинаковой частотой видят и возможную пользу (92% назвали положительные эффекты), и возможный вред (95% назвали негативные последствия). В числе самых часто упоминаемых и в основном прагматичных преимуществ (топ-3) — снижение временных затрат на рутину (66%), повышение производительности труда (65%), увеличение свободного времени от рутинной и однообразной работы (64%). Нередко опрошенные ожидают, что с развитием ИИ-технологий жизнь станет комфортнее (59%) и безопаснее (53%). О таких положительных эффектах, как облегчение решения сложных вопросов, задач (52%) и обеспечение равного доступа к базовым социальным услугам (42%), за последние два года россияне стали говорить несколько реже (−6 и −7 п.п. соответственно); сильнее всего за рассматриваемый период пошатнулась уверенность в том, что развитие технологий ИИ приблизит достижение социального равенства (18%, −9 п.п. к 2022 г. и без изменений к 2021 г.).

Что касается негативных последствий, то чаще всего россияне отмечают следующие потенциальные риски: использование ИИ в корыстных целях (65%) и сбор данных, которые могут быть похищены (61%), принятие ошибочных решений (58%) и отсутствие ответственных за принимаемые решения (57%).

Еще по мнению опрошенных, государство должно способствовать развитию технологий искусственного интеллекта. Чаще всего речь идет о поддержке фундаментальных и прикладных научных исследований в этой сфере (50%), финансовой поддержке компаний, разрабатывающих технологии искусственного интеллекта (43%, 2022 г. — 51%), создании и совершенствовании законодательства в области применения ИИ (43%, 2022 г. — 40%), создании и финансировании программ профессионального образования (42%, 2022 г. — 47%) и поддержке программ переподготовки кадров (41%, 2022 г. — 47%).

В целом же среди наших сограждан сохраняется высокий интерес к погружению в область ИИ. Каждый второй опрошенный ответил, что в ближайшие два-три года хотел бы получить знания в этой сфере (55%, 2022 г. — 52%, 2021 г. — 50%), это максимум за весь период наблюдений; каждый третий — в целях расширения кругозора (33%), 14% — для получения квалификации и 8% — для повышения имеющейся квалификации.