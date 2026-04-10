Опрос ВЦИОМ: 73% россиян планируют праздновать Пасху

Большинство граждан России (73%) намерены отмечать Пасху, следует из данных опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ, сообщает РИА Новости.

Почти половина опрошенных (49%) ответили, что точно будут праздновать, 24% – скорее будут. Не будут отмечать этот день 15% респондентов, еще 10% – скорее не будут.

Участников опроса также попросили рассказать о семейных традициях, связанных с Пасхой. Так, 15% сообщили, что красят яйца, 10% пекут куличи и собираются в этот праздник с семьей, 8% устраивают застолье, еще 8% ездят на кладбище и поминают умерших.

Готовить пасхальные блюда 12 апреля планируют 46% россиян, 38% собираются принимать гостей или пойдут в гости сами, 21% намерены освятить куличи и яйца в церкви, 14% поедут на кладбище.

Большинство опрошенных (74%) сообщили, что не соблюдают Великий пост и сохраняют обычный режим питания. Частично пост соблюдают 18% респондентов, полностью – 4%.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели в апреле среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.