Опрос: вакцинацию от коронавируса организуют 6 из 10 работодателей

Большинство компаний России организовали вакцинацию сотрудников от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

«В опросе приняли участие 1000 работодателей из всех округов страны. В результате выяснилось, что компаний, организовавших вакцинацию персонала от коронавируса, почти в 1,5 раза больше, чем компаний, прививающих работников от гриппа этой осенью: 59 и 41% соответственно. В ноябре прошлого года вакцинацию от гриппа организовывали чуть реже (37%), а прививка от COVID-19 еще проходила испытания и не была выпущена в гражданский оборот», — сказано в сообщении.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что работодатели вакцинируют персонал от гриппа и COVID-19. При этом работодатели, которые не организуют вакцинацию рабочих коллективов от гриппа, не беспокоятся и насчет прививок от коронавируса.