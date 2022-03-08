Опрос: в Татарстане вдвое сократилось число случаев ущемления работающих женщин мужчинами

За последние два года в Татарстане примерно вдвое снизилось число случаев ущемления прав работающих женщин со стороны из коллег-мужчин. Это следует из результатов опроса, проведенного ИА «ПромРейтинг» в преддверии Международного женского дня.

Если в 2020 году на ущемление своих прав со стороны коллег-мужчин жаловались 14% татарстанских женщин, то в 2022-м — только 7,2%.

Всего же на притеснения со стороны товарищей по работе противоположного пола в текущем году пожаловались 8,2% жителей республики, а 74,7% респондентов заявили об обратном.

Вместе с тем, по мнению женщин из Татарстана, влияние гендера на возможность трудоустройства остается высоким. Из числа респонденток 59,2% уверены, что при равных профессиональных качествах работодатель предпочтет кандидата-мужчину. В 2020 году так считали даже несколько меньше татарстанок — 58,5%.

Впрочем, несколько укрепилась уверенность в равной оплате труда мужчин и женщин. Если в 2020 году подобным образом оценивали ситуацию 52,7% татарстанок, то в 2022-м — уже 59,5%.

Со случаями использования женщинами своей внешности и флирта для карьерного продвижения в 2022 году сталкивались 50,8% опрошенных жительниц РТ. Два года назад их было больше — 56,8%.

В 2020 году на столкновение с подобными случаями указывали 56,8% опрошенных жительниц РТ, а спустя два года процент снизился — 50,8%.

Кроме того, доля татарстанок, убежденных, что пространство возможностей у живущих в России женщин выросло, осталась примерно такой же. Сейчас так считают 66,1% респонденток, в 2020 году подобным образом думали 66,4%.

Хуже представительницы прекрасного пола оценивают ситуацию со своей свободой. В 2022-м положительную динамику за последние десять лет наблюдали 48,0% опрошенных, в 2020-м — 55,3%.

Одновременно по сравнению с 2020 годом в Татарстане вдвое уменьшилось число женщин, думающих, что мужчинам в России приходится проще. Сейчас так думает лишь 21% респонденток по сравнению с 44,09% ранее. В целом среди жителей республики независимо от пола жизнь мужчин более легкой считают 22% опрошенных.

Более половины опрошенных татарстанцев, 52%, планировали отмечать 8 Марта дома, за праздничном столом. Одновременно количество тех, кого оскорбляет празднование Международного женского дня в его нынешнем виде, за последние два года увеличилось в регионе на 4,1%.

ИА «ПромРейтинг» провело онлайн-анкетирование с 2 по 7 марта 2022 года возрасту в Московском регионе и Республике Татарстан. Результаты исследования составлены на основе ответов 1800 участников. Репрезентативность выборки обеспечена соблюдением квот по полу и возрасту.