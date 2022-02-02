Опрос: в связи со вспышкой «омикрона» работники ПФО разделились на две группы

Очередная волна коронавируса и риски введения новых локдаунов, связанные с распространением омикрон-штамма Covid-19, не вызывают никаких опасений у 42% работников Приволжского федерального округа. Еще столько же участников опроса опасаются за свое здоровье, сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

«При этом 42% участников опроса из ПФО — работники и представители различных компаний — всё же боятся за собственное здоровье и здоровье своих близких. Еще 22% респондентов опасается снижения доходов. По 13% боятся роста расходов или вероятности остаться без работы», — отмечают аналитики сервиса.

Вместе с тем среди представителей профессий свыше половины опрошенных IT-специалистов не опасаются новой волны пандемии. При этом почти каждый третий работник в сфере продаж и каждый пятый маркетолог обеспокоены возможным снижением доходов.

Наиболее высокие риски остаться без работы ощущают представители административного персонала и занятые в сфере транспорта. Еще 10% работников ответили, что их компании уже затронула новая волна и как минимум часть персонала была переведена на удаленку в январе. У 78% опрошенных компании не переводили сотрудников на дистанционную занятость, а 12% и так работали удаленно либо в гибридном формате.