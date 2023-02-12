Опрос: в России в 4 раза снизилось число желающих отметить День святого Валентина

В России за 16 лет количество жителей, которые отмечают День святого Валентина, снизилось в четыре раза – с 50 до 13%. Именно столько людей в 2007 и 2023 годах намеревались отмечать этот праздник, следует из данных опроса Superjob.

36% женатых или состоящих в отношениях мужчин заявили о планах поздравить свою избранницу и подарить ей цветы. Причем каждый второй такой респондент – младше 43 лет.

Дарить цветы мужчинам на этот праздник считают уместным 3% опрошенных россиян, причем если речь идет о юбилее или дне рождения, то за цветы в качетсве подарка готовы рассмотреть 41% опрошенных.

При этом 76% опрошенных в этом году заявили, что никаких мероприятий на 14 февраля не планируют.