Опрос: в России каждый третий волонтер устраивается на постоянную работу

Опыт участия в волонтерских проектах и благотворительных акциях помогает россиянам устроиться на работу. Таковы данные нового исследования портала SuperJob.ru.

«Каждый четвертый россиянин минимум один раз принимал участие в волонтерских проектах. 8% респондентов были волонтерами один раз, 15% — несколько раз, 3% участвуют в подобных мероприятиях постоянно. 74% россиян пока ни разу не принимали участие в волонтерских проектах или благотворительных акциях. По мнению каждого третьего россиянина (35%), имеющего опыт участия в волонтерских проектах, полученные навыки помогают им в трудоустройстве», — сказано в сообщении.

Оказывается, женщины чаще мужчин принимали участие в проектах в качестве волонтера. Чаще других об участии в добровольческих проектах сообщали молодые люди в возрасте до 24 лет. Стоит также отметить, что по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет в пандемийные годы увеличилось число россиян, хоть раз принимавших участие в подобных мероприятиях. Так, во время самоизоляции и карантина россияне помогали одиноким людям старшего возраста с покупкой продуктов и лекарств.