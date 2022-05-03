Опрос: в Казани учет привитого от Covid персонала чаще ведут банки и торговые организации

Шесть из десяти казанских работодателей продолжают вести учет вакцинированных от коронавируса сотрудников. В таких компаниях в большинстве случаев уже привито 80% и более работников. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

«Большинство компаний продолжает отслеживать численность вакцинированных работников. В 63% организаций Казани ведется учет количества сотрудников, привитых от коронавируса», — сказано в сообщении.

При этом самыми ответственными в этом отношении являются работодатели в банковской сфере (78%) и торговле (67%), реже всего обращают внимание на вакцинацию в IT-сфере (31%).

Чаще учет сотрудников, привитых от коронавируса, ведут крупные организации с численностью персонала свыше тысячи человек (76%), среди МСБ — 51%.