Опрос: в Казани стало больше компаний с «жесткой» корпоративной культурой

Вследствие пандемии Covid-19 в Казани возросло число компаний с «жестким» типом корпоративной культуры. Работать в таких организациях хотели бы 5% респондентов, сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

««Жесткий» тип корпоративной культуры характеризует 14% компаний в Казани. Еще 66% компаний, по мнению их менеджеров по персоналу, свойствен «мягкий» тип корпоративной культуры с ценностями взаимопомощи, доверия, честности по отношению к сотрудникам, клиентам и конкурентам», - уточняют в компании.

Работать в компании с «жестким» типом корпоративной культуры согласны лишь 5% опрошенных казанцев, а в организациях, транслирующей доверие, поддержку и честность, — 84%.

Чем выше доход участников опроса, тем чаще они принимают «жесткий» тип корпоративной культуры. Среди казанцев с доходом более 80 тыс. рублей строгий порядок одобрили 5% респондентов, а среди тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб., - лишь 1%. Стремление к «жесткости» в управлении больше свойственно мужчинам и молодежи в возрасте до 34 лет.