Опрос в Казани: на новом месте долго намерены трудиться главбухи, а меньше всех — курьеры

При трудоустройстве шесть из десяти казанцев планируют проработать в компании так долго, как получится. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного SuperJob.ru.

«Дольше всех рассчитывают трудиться на новом месте главные бухгалтеры, кладовщики и медсестры, а меньше всех — курьеры, дизайнеры и программисты», – сказано в сообщении.

Более 10 лет на новом месте готовы трудиться 16% респондентов, по 5–10 и 3–5 лет — 13% участников опроса, от 1 года до 3 лет — 10%. Лишь 1% рассчитывают проработать в организации менее года. Средний планируемый срок работы при этом составляет 6,2 года.

Чем старше респонденты, тем более длительный срок они предполагают проработать в компании. Молодые специалисты до 24 лет планируют оставаться на новом месте в среднем три года, а опрошенные старше 45 – 7 лет. Готовность долго трудиться в одной и той же организации повышается также с уровнем дохода: у тех, кто зарабатывает менее 30 тыс. рублей, средний планируемый срок работы составляет 4,8 года, а у тех, чья зарплата превышает 80 тыс. рублей. в месяц, — 7,5 года.