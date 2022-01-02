Опрос: В 2022 году каждый четвертый россиянин хотел бы заняться спортом

С 1 января больше читать и заниматься спортом хотят женщины. Мужчины же с нового года мечтают отказаться от вредных привычек и уделять больше времени близким, сообщает SuperJob.

Что россияне хотели бы изменить в своей жизни с 1 января? 30% опрошенных обещают себе заняться образованием и больше читать. 27% хотели бы уделять больше внимания близким, а 26% мечтают наладить свою личную жизнь.

В 2022 году каждый четвертый россиянин хотел бы заняться спортом, 23% желают сменить место жительства и уделять больше времени своему хобби и увлечениям. 20% (каждый пятый) задумывается об изменении мировоззрения, отношения к жизни и окружающим. 18% опрошенных хотели бы сделать ремонт и выучить иностранный язык, 16% — изменить систему питания и больше отдыхать.

От вредных привычек мечтают отказаться 14% россиян, изменить круг друзей — 11%, 6% ничего не менять в своей жизни хотят 6%.

Среди тех, кто хочет больше читать, заниматься спортом и изучением иностранного языка, уделять время своим хобби, изменить отношение к окружающим и систему питания больше женщины. Мужчин больше среди тех, кто мечтает с нового года отказаться от вредных привычек и уделять больше времени близким.

Респонденты до 34 лет чаще всего обещают себе наладить сразу все сферы жизни. Более зрелые сограждане высказывают более сдержанные обещания.

Начинать новую жизнь с 1 января — одна из новогодних традиций россиян. В декабре 2020 года приоритеты россиян были примерно такими же, уточняет SuperJob.