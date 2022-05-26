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Ру Тат
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Общество
26 мая 2022  06:16

Опрос: в 2022 году казанцы стали больше курить

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Каждый восьмой курильщик в Казани за последние три месяца увеличил потребление сигарет. Таковы данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«В том, что в последние три месяца стали курить чаще, признаются 12% казанцев. Аналогичная картина наблюдалась в разгар локдауна, в апреле 2020 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что тогда об усилении вредной привычки сообщали 13% респондентов.

Как выяснилось, желающие бросить курить сейчас выкуривают в среднем по 14 сигарет в сутки. Те, кто не планирует завязывать с вредной привычкой, выкуривают по 16 сигарет в день. При этом мужчины курят чаще женщин.

Представители сильного пола, собирающие  завязать с курением, выкуривают по 10 сигарет в день (против 6 среди женщин), а те, кто не собирается бросать, — по 17 сигарет (против 11 среди женщин).

 

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