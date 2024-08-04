Опрос: уровень поддержки населения у Харрис выше, чем у Трампа

Уровень поддержки населения у вице-президента Соединенных Штатов и кандидата на пост американского лидера Камалы Харрис выше, чем у ее конкурента Дональда Трампа. Согласно опросу, проведенному телеканалом CBS News, за выдвиженца от демократической партии проголосовали бы 50% американцев, а за кандидата от республиканцев - 49%.

«У нее преимущество в 1 очко по стране — чего никогда не было у президента (Джо – прим. ТИ) Байдена (он отставал на 5 очков, когда вышел из гонки), а Харрис и бывший президент имеют одинаковое преимущество в колеблющихся штатах», - говорится в сообщении.

Среди тех, кто готов проголосовать за Харрис, 41% сделают это из-за не желания видеть Трампа президентом США, 34% отдают свой голос за вице-президента из личных симпатий, а еще 24% - поскольку она является кандидатом от демократов.

Также половина опрошенных считает, что политика Харрис приведет к увеличению числа мигрантов, пытающихся пересечь границу, как и политика Джо Байдена, а политика Трампа — к уменьшению этого числа.

Что касается защиты абортов, то большинство опрошенных полагает, что Харрис попытается принять национальный закон, легализующий аборты.

«Харрис утверждает, что Трамп запретит аборты по всей стране, если вернется в офис, но ей, возможно, придется больше работать, чтобы убедить в этом избирателей. Трамп сказал, что он оставит этот вопрос на усмотрение штатов, и избиратели больше склонны думать, что он так и сделает», - уточняется в докладе.

Опрос проводился с 30 июля по 2 августа, в нем приняли участие 3102 зарегистрированных избирателя. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 2,1 пункта.