Опрос: учет финансовых расходов ведет менее половины татарстанцев

42% жителей Татарстана ведут учет своих расходов, доходов и сбережений. Об этом сообщает пресс-служба ресурса по поиску работы hh.ru.

«48% участников опроса ведут учет доходов иногда, а 10% считают это необязательным. Наиболее внимательны к своим финансам представители высшего менеджмента, бухгалтеры и рабочий персонал, а менее всего – представители научно-образовательной сферы», – сказано в сообщении.

Оказывается, 46% из тех, кто следит за своими финансами, фиксируют доходы и траты через мобильный банк. Еще 28% опрошенных пользуются заметками в телефоне, а 17% – таблицей Excel. Специальным приложением с функцией контроля и аналитики доходов и расходов пользуются только 12%. Еще 11% татарстанцев используют альтернативные методы учета расходов – «на бумаге или в голове».