Опрос: у работающих во время локдауна россиян дети останутся без присмотра

У четырех и десяти работающих во время локдауна родителей дети-младшеклассники останутся без присмотра. Таковы данные нового исследования, проведенного SuperJob.ru.

«30 октября — 7 ноября объявлены в России нерабочими оплачиваемыми днями, но многие работодатели вызывают персонал на работу в эти дни. Ученики младших классов в эти дни чаще всего будут предоставлены сами себе. В „нерабочий“ период за детьми ясельного и детсадовского возраста чаще всего будет присматривать один из родителей, кто не работает, взял отпуск, отгулы или находится на удаленке (31%)», — сказано в сообщении.

За детьми 26% россиян присмотрят родственники — бабушки, дедушки, тети и старшие дети. Еще 13% родителей надеются на дежурную группу в детском саду. 6% россиян обратятся к услугам няни. По 2% россиян будут брать детей на работу или оставят детей дома одних, отправят к друзьям семьи или соседям.