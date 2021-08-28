Опрос: у каждого пятого работника Татарстана злоумышленники взламывали рабочий пароль

Больше половины участников опроса из Татарстана соблюдают одно из основных правил цифровой безопасности на работе и придумывают сложные пароли, состоящие от 7 до 10 символов. Таковы данные исследования, проведенного hh.ru.

«Наибольшая доля таких работников – среди высшего менеджмента, бухгалтерии, финансов и административного персонала. Треть сотрудников компаний создают сложные пароли, содержащие более 10 символов. Такие пароли использует каждый второй сотрудник из ИТ-сферы», – сказано в сообщении.

У 81% опрошенных сотрудников рабочие пароли никогда не совпадают с используемыми для личных аккаунтов. У каждого десятого бывают пересечения, 6% всегда используют одинаковые пароли для личных и рабочих целей. Каждый третий работник старается менять рабочие пароли раз в три-шесть месяцев, каждый десятый – раз в месяц, 16% – раз в год. При этом 34% респондентов никогда не меняют пароли.