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Ру Тат
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28 августа 2021  02:20
Наталья Рыбакова

Опрос: у каждого пятого работника Татарстана злоумышленники взламывали рабочий пароль

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Больше половины участников опроса из Татарстана соблюдают одно из основных правил цифровой безопасности на работе и придумывают сложные пароли, состоящие от 7 до 10 символов. Таковы данные исследования, проведенного hh.ru.

«Наибольшая доля таких работников – среди высшего менеджмента, бухгалтерии, финансов и административного персонала. Треть сотрудников компаний создают сложные пароли, содержащие более 10 символов. Такие пароли использует каждый второй сотрудник из ИТ-сферы», – сказано в сообщении.

У 81% опрошенных сотрудников рабочие пароли никогда не совпадают с используемыми для личных аккаунтов. У каждого десятого бывают пересечения, 6% всегда используют одинаковые пароли для личных и рабочих целей. Каждый третий работник старается менять рабочие пароли раз в три-шесть месяцев, каждый десятый – раз в месяц, 16% – раз в год. При этом 34% респондентов никогда не меняют пароли.

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