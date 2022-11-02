Опрос: у 50% бывших работников ушедших из России компаний на новом месте зарплата больше

Россияне, покинувшие работу в иностранных организациях, нашли новую работу и теперь больше зарабатывают. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром «Зарплаты.ру».

«Половина опрошенных (51%) на новом месте стали зарабатывать больше, чем у прежнего работодателя», – сказано в исследовании.

В ходе опроса 30% респондентов сообщили, что прекратили работу из-за того, что их организация полностью завершила свою деятельность в России. Еще 16% опрошенных людей, несмотря на то, что отечественная компания выкупила активы ушедшего зарубежного бренда и продолжила функционировать, были вынуждены покинуть предприятие, где трудились ранее. Каждому пятому из ответивших предложили остаться и продолжить работу уже в составе отечественной организации.

По данным опроса, большая часть работников (78%) уже трудоустроились в других организациях. В основном это такие сферы, как IT, продажи, финансы, транспорт, строительство, промышленность и услуги. Опрос проходил с 17 по 25 октября среди 2,2 тыс. бывших и нынешних сотрудников международных компаний в России в возрасте 18–55 лет.