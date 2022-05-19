Опрос: у 4 из 10 казанских родителей дети-школьники проведут лето дома

Организовать своим детям-школьникам отдых на Черноморском побережье в этом году планирует почти в 2,5 раза меньше родителей, чем год назад. У более чем половины респондентов из Казани дети проведут все лето дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного SuperJob.ru.

«По словам 43% родителей в Казани, их ребенок проведет все летние каникулы в городе. Каждый третий отправит детей в деревню или на дачу, а каждый девятый — в летний оздоровительный лагерь», – сказано в сообщении.

О том, что ребенок поедет отдыхать на Черноморское побережье, сообщили 7% родителей. Путешествия по России, за границу и отдых в пришкольном лагере планируют лишь по 3% опрошенных. Еще 4% респондентов отправят детей в санатории, в спортлагеря или к родственникам.