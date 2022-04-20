Опрос: труд самозанятых использует каждая пятая компания России

Труд самозанятых используется уже в каждой пятой российской компании. Плюсы такого сотрудничества в большей степени оценил малый бизнес, а также работодатели из строительной и транспортной сферы, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«Каждая пятая российская компания пользуется услугами самозанятых — это на 2% больше, чем год назад. Свою позицию работодатели объясняют экономией, а также отсутствием потребности в штатных сотрудниках на определенных участках работ», — отмечают аналитики сервиса по поиску работы.

Чаще всего самозанятых привлекают представители малого бизнеса. Среди компаний с численностью персонала до 100 человек их услугами пользуются 23%, тогда как среди крупных организаций — всего 15%. Работодателей, оценивших преимущества нового формата занятости, больше всего в строительстве, на транспорте и в сфере услуг. В банковской сфере самозанятых привлекают гораздо реже.

Чаще всего самозанятые заняты в строительстве, проектировании, информационных технологиях и логистике. В таких областях, как HR, маркетинг, дизайн, продажи, юриспруденция и бухгалтерия, труд самозанятых используется реже.