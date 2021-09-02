Опрос: три из десяти россиян в школьные годы ненавидели 1 сентября

Практически каждый четвертый россиянин очень ждал наступления 1 сентября. При этом три из десяти жителей страны ненавидели этот день во время учебы в школе. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Участниками опроса стали 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Скорее ждали День знаний 48% опрошенных. Почти каждый пятый респондент скорее ненавидел этот праздник. Каждый одиннадцатый ненавидел 1 сентября „всеми фибрами души“», — отмечают аналитики сервиса.

Интересно, что женщины чаще мужчин рассказывали, что очень ждали День знаний в детстве. Мужчины в два раза чаще признавались в лютой ненависти к 1 сентября. Люди старше 45 лет о положительном отношении к первому учебному дню рассказывали чаще более молодых соотечественников.