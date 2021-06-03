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Ру Тат
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3 июня 2021  02:27
Наталья Рыбакова

Опрос: Три из четырех стажеров в России устраиваются на работу

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После стажировки большинство работодателей приглашают стажеров остаться в компании в качестве постоянных сотрудников. Таковы данные исследования, проведенного SuperJob.

«В 72% российских компаний принимают молодых специалистов на стажировки: причем у 30% работодателей есть специальные программы для стажеров. Чаще всего стажеров привлекает крупный бизнес. Среди компаний различных отраслей чаще всего открыты для стажеров банки и IT-компании», – сказано в сообщении.

Стажировки молодых специалистов очень часто завершаются предложением трудоустройства.  58% работодателей приглашают на работу более половины специалистов, прошедших у них практику. Чаще других трудоустраивает стажеров малый бизнес. Большинство стажировок заканчивается джоб-оффером в  IT-компаниях и организациях сферы услуг.

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