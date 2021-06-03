Опрос: Три из четырех стажеров в России устраиваются на работу

После стажировки большинство работодателей приглашают стажеров остаться в компании в качестве постоянных сотрудников. Таковы данные исследования, проведенного SuperJob.

«В 72% российских компаний принимают молодых специалистов на стажировки: причем у 30% работодателей есть специальные программы для стажеров. Чаще всего стажеров привлекает крупный бизнес. Среди компаний различных отраслей чаще всего открыты для стажеров банки и IT-компании», – сказано в сообщении.

Стажировки молодых специалистов очень часто завершаются предложением трудоустройства. 58% работодателей приглашают на работу более половины специалистов, прошедших у них практику. Чаще других трудоустраивает стажеров малый бизнес. Большинство стажировок заканчивается джоб-оффером в IT-компаниях и организациях сферы услуг.