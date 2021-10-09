Опрос: треть татарстанцев уходит с работы из-за низкой зарплаты

Треть татарстанцев призналась, что причиной увольнения с предыдущего места работы для них стала низкая зарплата. При этом чаще всего об этом заявляли работники транспортной сферы и административный персонал, говорится в исследовании hh.ru.

«26% респондентов Татарстана ушли с последнего места работы из-за скучных задач, еще 18% — из-за плохих отношений с начальством», — добавляют аналитики платформы.

Помимо этого, жители республики увольнялись по семейным причинам, из-за нарушений ТК и отказа в возможности удаленной работы. Последнее чаще всего становилось причиной ухода с работы для ИТ-специалистов. О нарушениях трудового законодательства больше всего говорили представители транспортной сферы и специалисты по управлению персоналом.