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Ру Тат
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9 октября 2021  04:44

Опрос: треть татарстанцев уходит с работы из-за низкой зарплаты

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Треть татарстанцев призналась, что причиной увольнения с предыдущего места работы для них стала низкая зарплата. При этом чаще всего об этом заявляли работники транспортной сферы и административный персонал, говорится в исследовании hh.ru.

«26% респондентов Татарстана ушли с последнего места работы из-за скучных задач, еще 18% — из-за плохих отношений с начальством», — добавляют аналитики платформы.

Помимо этого, жители республики увольнялись по семейным причинам, из-за нарушений ТК и отказа в возможности удаленной работы. Последнее чаще всего становилось причиной ухода с работы для ИТ-специалистов. О нарушениях трудового законодательства больше всего говорили представители транспортной сферы и специалисты по управлению персоналом.

#опрос #увольнение #низкая зарплата
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