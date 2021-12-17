Опрос: Треть татарстанцев поддерживают введение QR-кодов

Более половины работников из Татарстана обеспокоены высокими темпами распространения коронавирусной инфекции. Треть опрошенных положительно относятся к введению QR-кодов. Таковы результаты опроса, проведенного hh.ru.

«Абсолютно отрицательно к QR-кодам относятся 43% участников опроса. Из числа вакцинированных респондентов QR-коды приветствуют более половины, тогда как из числа непривитых — всего 7%. Активнее других введение QR-кодов поддерживают респонденты старшего возраста», — сказано в сообщении.

В то же время 31% опрошенных татарстанцев поддержали бы введение ограничений для непривитых. Позитивнее других к этой мере относятся также респонденты старшего возраста. Примечательно, что из числа вакцинированных респондентов введение ограничений для непривитых поддержал бы лишь каждый второй.