Опрос: Более 40% компаний ПФО не прекратили набор новых сотрудников из-за санкций

14% компаний Приволжского федерального округа вынуждены остановить набор новых сотрудников из-за санкций и кризиса. Однако более 40% либо не изменили скорость увеличения штата, либо, наоборот, повысили ее, свидетельствуют данные опроса, проведенного hh.ru.

«О внеплановой остановке найма сообщили 14% компаний. Еще 8%, наоборот, увеличили подбор, а 34% заявили, что их планы в данном вопросе не изменились. Остальные уведомили, что решение еще не принято», — сказано в сообщении.

23% работодателей заявили, что с началом экономического кризиса численность сотрудников в их компаниях уменьшилась. Большинство участников опроса при этом отметили, что количество работников не изменилось, а 17% респондентов сообщили об увеличении.

Лишь 30% компаний ПФО предполагают, что до конца 2022 года численность сотрудников у них снизится. Еще 28% считают, что она не изменится, а 27% прогнозируют увеличение численности персонала до конца года.

Также большинство работодателей Приволжья сообщили, что с начала кризиса оплата труда сотрудников в их компаниях не изменилась. Каждая десятая компания сообщила об увеличении зарплат сотрудников и 13% — об уменьшении.

Многие страны начали ужесточать санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Как подчеркнул Президент РФ Владимир Путин, сообщая о ее начале 24 февраля, главная цель российских военных — защита мирного населения, демилитаризация и денацификация Украины.