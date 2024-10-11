Опрос: Трамп опережает Харрис по уровню поддержки американцев

Кандидат в президенты США от республиканцев и экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп опережает своего главного оппонента на выборах от демократов и действующего вице-президента страны Камалу Харрис по уровню поддержки американцев на 2 процентных пункта. Об этом говорят результаты опроса, который провела организация Rasmussen Reports, пишет ТАСС.

Отдать свои голоса за Трампа на предстоящих выборах главы государства готовы 48% респондентов, в то время как 46% намерены поддержать Харрис. Кроме того, 3% опрошенных указали на то, что могут проголосовать за любого из них. Оставшиеся 3% в настоящее время не определились, кому отдадут предпочтение.

В опросе приняли участие более 2,2 тыс. американцев. Согласно исследованию Rasmussen Reports, которое было проведено в начале сентября, Трамп также опережал своего оппонента на 2 процента.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.