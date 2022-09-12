Опрос: Лишь каждый двадцатый россиянин боится новой волны коронавируса

Лишь один из 20 опрошенных россиян всерьез боится новой волны коронавируса. При этом антипрививочники гораздо бесстрашнее привитых, сообщает сегодня пресс-служба SuperJob.ru.

«Каждый третий лишь немного опасается очередного подъема заболеваемости, а 62% участников опроса совсем не боятся стремительно мутирующего вируса», — сказано в сообщении.

Опрошенные из разных городов относятся к коронавирусу по-разному. О сильном страхе перед болезнью чаще сообщали москвичи и петербуржцы, реже — новосибирцы.

По сравнению с мартом нынешнего года, когда проводилось аналогичное исследование, возросло и число тех, кто очень боится, и число тех, кто лишь немного опасается коронавируса. Такая картина близка к ситуации апреля 2021 года, когда в мире нарастала третья волна пандемии.