Предприниматели РТ могут поучаствовать в опросе по оценке конкурентной среды на рынке

Для оценки состояния конкурентной среды и выявления существующих административных барьеров на региональных рынках товаров и услуг Министерство экономики РТ проводит опрос предпринимателей, сообщает пресс-служба ведомства.

Проводимый Минэкономики республики опрос позволит узнать, в каком состоянии находится конкурентная среда на рынках товаров, работ и услуг региона в 2021 году.

Исследование, которое будет проводиться анонимно, поможет отобрать наиболее проблемные рынки и разработать перечень мероприятий для содействия развитию конкуренции. Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке.