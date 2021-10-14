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Ру Тат
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14 октября 2021  05:37

Предприниматели РТ могут поучаствовать в опросе по оценке конкурентной среды на рынке

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Для оценки состояния конкурентной среды и выявления существующих административных барьеров на региональных рынках товаров и услуг Министерство экономики РТ проводит опрос предпринимателей, сообщает пресс-служба ведомства.

Проводимый Минэкономики республики опрос позволит узнать, в каком состоянии находится конкурентная среда на рынках товаров, работ и услуг региона в 2021 году.

Исследование, которое будет проводиться анонимно, поможет отобрать наиболее проблемные рынки и разработать перечень мероприятий для содействия развитию конкуренции. Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке.

 

 

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