Опрос: татарстанцы в отличие от жителей многих регионов страны не боятся увольнений

По итогам опроса, проведенного в Татарстане, выяснилось, что 75% работников республики не боятся увольнений. Такие данные сообщает пресс-службп hh.ru Поволжье.

«Еще 15% заявили об обратном, остальные затруднились ответить. Меньше других опасаются сокращений представители сферы искусства, развлечения, масс-медиа, а также научно-образовательной и IT-сфер. Работники сферы маркетинга и продаж более других на рынке труда ощущают угрозу увольнения в ближайшее время», — сказано в сообщении.

Для сравнения, в целом по стране увольнения опасаются 20% респондентов, не боятся 71% опрошенных. Среди других регионов Поволжья в рейтинге по уверенности на текущей работе Татарстан занял восьмое место.