Опрос: в октябре жители Татарстана стали чаще искать работу

В октябре активными поисками работы занимались более 60 тыс. жителей Татарстана. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

«В республике количество актуальных резюме в октябре 2021 года на 2% превысило показатели аналогичного месяца прошлого года. Это значит, что жители региона стали чаще выходить на рынок труда в поисках новой работы. В целом по России соискательская активность не изменилась», — сообщает пресс-служба электронного сервиса по поиску работы.

Самая высокая активность татарстанцев зафиксирована в профессиональной сфере «Добыча сырья», показатель которой оказался на 16% больше по сравнению с октябрем 2020 года. Рост активности наблюдается также среди специалистов ИТ-сферы, медработников, высшего менеджмента и рабочего персонала.