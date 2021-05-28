Опрос: в Татарстане меньше всего боятся увольнения врачи и фармацевты

Жители Татарстана не страшатся увольнения с текущего места работы, республика по данному показателю занимает 10-е место среди регионов страны. Об этом сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«Организаторы исследования проанализировали текущие настроения соискателей, чтобы выяснить, как жители Татарстана ощущают себя на рынке труда. Ощущение стабильности на текущем месте работы у соискателей во втором квартале 2021 года показывает рост впервые за всю историю проведения исследования. С точки зрения профессиональной принадлежности меньше других опасаются сокращений представители медико-фармацевтической сферы. Специалисты HR и банковской сфер меньше других уверены в стабильности своего трудоустройства», – сказано в сообщении.

Боятся увольнения на сегодняшний день лишь 15% соискателей из Татарстана. Еще 75% опрошенных людей считают, что на текущий момент риска увольнения у них нет. Для сравнения, в целом по стране увольнения опасаются 21% респондентов, не опасаются – 69% опрошенных.