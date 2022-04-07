Опрос: татарстанцы чаще занимаются фитнесом, бегом и плаванием

Треть опрошенных татрстанцев регулярно занимаются спортом, ещё 38% – время от времени. Об этом сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«Постоянство в тренировках соблюдает больше мужчин, чем женщин. Также регулярно предпочитают заниматься спортом представители сферы безопасности и высшего менеджмента», — сказано в сообщении.

Как выяснилось, чаще всего респонденты из Татарстана занимаются фитнесом, бегом, плаванием и лыжным спортом. Фитнес предпочитают более половины женщин и каждый третий мужчина, при этом занятия бегом популярнее среди мужчин.

Основная часть респондентов из нашей Республики отметили, что занимаются спортом несколько раз в неделю, 13% - несколько раз в месяц, примерно каждый десятый - по настроению. Лишь 2% участников опроса отметили, что занимаются спортом благодаря корпоративной программе. Ещё 6% сообщили, что работодатель оплатил разовое занятие, а 4% уточнили, что им компании лишь частично покрывают занятия спортом.