Опрос: студенты готовы совмещать работу с учебой вопреки мнению родителей

Мнение о том, что в период обучения на дневном отделении вуза необходимо работать, разделяют восемь из десяти казанских студентов и только четверо из десяти их родителей. Результаты нового опроса сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«Большинство студентов дневных отделений вузов (85%) убеждено, что параллельно с учебой они должны работать. При этом 41% считает, что трудиться можно где угодно, а 44% — что только по своей специальности или в смежной сфере», — отмечается в сообщении.

Свое мнение участники опроса объясняют небольшим размером стипендии и нежеланием жить только за счет родителей. Вместе с тем 6% студентов уверены, что учащиеся дневных отделений не должны работать, чтобы все время отдавать учебе.

Интересно, что мнение родителей студентов-очников и выпускников дневных отделений вузов заметно отличается от позиции самих учащихся. В том, что в свободное от занятий время студент должен работать, они убеждены реже: в общей сложности так думают 41% родителей и 44% выпускников. При этом 17% родителей и 21% выпускников отметили, что трудиться можно по любой специальности, а 24% и 23% соответственно — что только по своей или смежной.

В целом мнение, что студенты дневных отделений вузов вообще не должны работать, распространено среди родителей и выпускников гораздо больше, чем среди тех, кто в настоящий момент учится.