Среди жителей Казани наиболее счастливы семейные пары, женщины и молодежь

Каждый пятый житель Казани считает себя абсолютно счастливым человеком. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Абсолютно счастливыми себя считают 22% казанцев: свои ощущения они оценили на пять баллов из пяти возможных. Еще 28% поставили своему состоянию „четверку“, а 24% — „тройку“», — отмечают аналитики сервиса.

Каждый десятый участник опроса оказался счастлив лишь на два балла из пяти, а 8% вообще сочли себя абсолютно несчастными людьми. По данным SuperJob, среднестатистический казанец счастлив на 3,51 балла по пятибалльной шкале.

Интересно, что жительницы Казани в среднем счастливее мужчин. Кроме того, чаще других довольна своей жизнью молодежь в возрасте до 24 лет. Состоящие в браке люди чувствуют себя счастливее холостых и незамужних, а имеющие детей — счастливее бездетных. Опрошенные со средним профессиональным образованием оказались ближе к полноте счастья, чем обладатели университетских дипломов.

Казанцы, зарабатывающие от 80 до 200 тыс. рублей, счастливее как тех, кто зарабатывает меньше, так и тех, кто зарабатывает больше. Видимо, 200 тыс. рублей — именно тот уровень ежемесячного дохода для жителя столицы Татарстана, при достижении которого деньги уже не делают счастливее. Любопытно, что в месяц для счастья среднестатистическому россиянину нужна примерно эта же сумма, замечают специалисты.