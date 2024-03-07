Опрос среди россиян: что делает женщину счастливой

Отвечая на вопрос о том, что делает женщину счастливой, 52% опрошенных жителей России ответили: рождение детей. Данный опрос провел it-сервис для самостоятельного изучения семейной истории Famiry.

Еще 65% участников посчитали основой женского счастья - стабильность и финансовое благополучие, для 57% — это новые впечатления, путешествия, приключения, а для 56% — уверенность в себе и вера в свои силы.

53% считают, что женщину сделает счастливой личная самореализацию и хобби, а для 49% важны гармония в семье, теплые отношения с родными.

При этом 43% заявили, что на счастье влияет счастливые отношения с мужчиной, а за реализацию в карьере проголосовали только 21% респондентов.

На вопрос о том, как женщины предпочитают отмечать праздник, 28% ответили, что делают это обычно в кругу семьи, приглашают к себе родных, накрывают стол, дарят друг другу подарки. Между тем 24% предпочитают ходить в гости с подарками, а не приглашать к себе; еще 13% проводят весь в день в компании подруг, устраивают «девичник».

Причем посвящают день только самим себе 14% (идут в SPA, читают, занимаются спортом или любимым хобби. А для 32% опрошенных 8 Марта — обычный день, который они никак не отмечают.