Опрос: спрос на курьеров в Казани в октябре вырос на 21%

Спрос на курьеров в столице Татарстана за год вырос более чем в пять раз, а за три недели октября — на 21%. Об этом сообщает сегодня пресс-служба SuperJob.ru.

«В Казани вакансий курьеров за первые три недели октября стало больше на 21%, за год — в 5,1 раза. Зарплатный максимум для пешего курьера составляет 50 тыс. рублей, для водителя-курьера — 87 тыс. рублей. Средние рыночные зарплатные предложения составляют 32 и 48 тыс. рублей соответственно», — сказано в сообщении.

Курьеры — самые востребованные сотрудники во время самоизоляции. По России число вакансий для курьеров за год увеличилось на 42%, за первые три недели октября по отношению к прошлому месяцу — на 10%. Среднее зарплатное предложение для пешего курьера на полный день сейчас составляет 35 тыс. рублей, а для его коллеги на авто — 53 тыс. рублей.