Опрос: соискатели из Казани не боятся проходить собеседования в пятницу 13-го

Большинство рекрутеров и соискателей из Казани не испытывают предубеждений в отношении собеседований в пятницу 13-го. К такому выводу пришли в ходе опроса эксперты сервиса SuperJob.

«Большинство работодателей в Казани не обращает внимания на суеверия и готово назначать собеседования на пятницу 13-е», — отмечают специалисты.

При этом лишь 2% воздержатся от проведения каких-либо интервью в «день неприятностей», а еще 3% назначат на него собеседование только с очень перспективными кандидатами.

Среди соискателей в Казани 86% придут на собеседование, выпавшее на «несчастливый день». Еще 4% респондентов согласны на собеседование в этот день только с перспективным работодателем, а 1% — категорически против любых интервью.

Интересно, что чуть больше суеверных оказалось среди казанцев в возрасте до 24 лет, а также среди респондентов с месячным доходом до 30 тыс. рублей.