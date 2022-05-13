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Общество
13 мая 2022  17:44
Наталья Рыбакова

Опрос: соискатели из Казани не боятся проходить собеседования в пятницу 13-го

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Большинство рекрутеров и соискателей из Казани не испытывают предубеждений в отношении собеседований в пятницу 13-го. К такому выводу пришли в ходе опроса эксперты сервиса SuperJob.

«Большинство работодателей в Казани не обращает внимания на суеверия и готово назначать собеседования на пятницу 13-е», — отмечают специалисты.

При этом лишь 2% воздержатся от проведения каких-либо интервью в «день неприятностей», а еще 3% назначат на него собеседование только с очень перспективными кандидатами.

Среди соискателей в Казани 86% придут на собеседование, выпавшее на «несчастливый день». Еще 4% респондентов согласны на собеседование в этот день только с перспективным работодателем, а 1% — категорически против любых интервью. 

Интересно, что чуть больше суеверных оказалось среди казанцев в возрасте до 24 лет, а также среди респондентов с месячным доходом до 30 тыс. рублей.

#SuperJob.ru
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