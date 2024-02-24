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Опрос: сколько россиян поддерживает СВО
68% опрошенных россиян заявили, что поддерживают решение о начале специальной военной операции (СВО). При этом за последние два года этот показатель вырос на 3%, пишет ТАСС со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Отмечается, что опросили около 1,6 тыс. людей в период трех дней: 3, 19 и 22 февраля 2024-го.
По результатам опроса выяснилось, что 65% россиян уверены – спецоперация проходит, скорее, успешно (год назад так заявляли 59% человек).
Еще 43% участников опроса считают целью спецоперации – защитить РФ и разоружить Украину, а также помешать НАТО разместить везде свои военные мощности. 20% говорят, что цель СВО – защитить жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 15% сказали, что Россия стремится изменить политический курс Украины, очистив ее политику от нацистов.
72% полагают, что все граждане РФ должны вносить посильный вклад в успешное завершение спецоперации, 19% имеют противоположную точку зрения. 64% опрошенных придерживаются принципа «все для фронта, все для победы!», а еще 28% не согласны с вышеупомянутым принципом.
Спецоперация России на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по решению Президента РФ Владимира Путина. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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