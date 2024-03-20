Опрос: сколько россиян доверяют результатам голосования на выборах Президента России

72% опрошенных россиян доверяют результатам голосования на выборах Президента России. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Интересно, что ознакомились с итогами выборов главы государства 85% участников опроса. Причем из 72% людей, которые верят результатам, 54% доверяют им полностью. Не доверяют итогам выборов Президента 13% россиян, а 14% вообще не смотрели, сколько голосов получили кандидаты.

Добавим, что за последние 20 лет количество россиян, считающих, что результаты достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей, выросло до 65%. Для сравнения: в 2004-м таких сограждан было 53%, в 2008-м - 53%, 2012-м - 44%, а 2018-м - 60%.

Отметим, что данный опрос ВЦИОМ провел 18 марта 2024 года. Участниками опроса стали 1,6 тыс. совершеннолетних граждан России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Выборы Президента России в 2024 году проводили три дня – 15,16 и 17 марта. Причем для удобства голосования граждан ввели еще и дистанционную электронную систему. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин (87,28% голосов). Николай Харитонов (КПРФ) набрал 4,31%, Владислав Даванков (Новые люди) получил 3,85%, а Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,2%.