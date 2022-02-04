Опрос: семьи медленно адаптируются к дистанту, но большинство — за привычную форму учебы

Российские семьи медленно адаптируются к дистанционному обучению своих детей. Доля положительных отзывов по сравнению с мартом 2021 года немного увеличилась, однако большинство родителей все так же против онлайн-обучения школьников. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

«Практически шесть из 10 родителей в этом учебном году столкнулись с ситуацией, когда классы их детей переводили на удаленку из-за коронавируса. 39% из них считают, что дистант негативно сказался на образовании детей, еще 44% оценивают влияние школьной удаленки как скорее отрицательное», – говорится в исследовании.

Однозначно одобряют такую форму обучения 3% респондентов, 14% относятся к ней скорее положительно. Родители рады, что их дети не заболели коронавирусом и получили возможность восстановить силы благодаря снижению нагрузки.