Опрос: счастливые в детстве казанцы зарабатывают больше

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Жители Казани, у которых было счастливое детство, зарабатывают больше. Таковы результаты опроса SuperJob, проведенного среди представителей экономически активного населения.

«Однозначно счастливым свое детство назвали 47% казанцев, скорее счастливым — еще 39%», — говорится в исследовании.

Те, кто зарабатывает от 80 тыс. рублей в месяц, делились воспоминаниями о счастливом детстве чаще респондетов с доходом до 50 тыс. рублей (88 и 75% соответственно).

Кроме того, опрошенные, воспитывающие детей, говорили об абсолютно счастливом детстве чаще бездетных горожан (46 и 37% соответственно).