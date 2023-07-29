news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 29 июля 2023 09:38

Опрос: счастливые в детстве казанцы зарабатывают больше

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Опрос: счастливые в детстве казанцы зарабатывают больше
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Жители Казани, у которых было счастливое детство, зарабатывают больше. Таковы результаты опроса SuperJob, проведенного среди представителей экономически активного населения.

«Однозначно счастливым свое детство назвали 47% казанцев, скорее счастливым — еще 39%», — говорится в исследовании.

Те, кто зарабатывает от 80 тыс. рублей в месяц, делились воспоминаниями о счастливом детстве чаще респондетов с доходом до 50 тыс. рублей (88 и 75% соответственно).

Кроме того, опрошенные, воспитывающие детей, говорили об абсолютно счастливом детстве чаще бездетных горожан (46 и 37% соответственно).

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное