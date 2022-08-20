Исследование: Россияне чаще доверяют коллегам, чем своему начальству

Трудовые отношения чаще в России всего строятся на доверии. Большинство трудоустроенных жителей нашей страны доверяют работодателям, коллегам и начальству, а большинство руководителей — своей команде. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного SuperJob.ru.

Так, 72% опрошенных в той или иной степени доверяют коллегам, а компании-работодателю – 69%. Начальству готовы довериться 63% работников, а сами руководители на это идут значительно чаще – в 86% случаев.

При этом женщины своим руководителям доверяют чаще мужчин. Среди опрошенных старше 45 лет выше всего уровень доверия к работодателям и коллегам, а среди респондентов моложе 34 лет — к непосредственным руководителям. Россияне, зарабатывающие более 80 тыс. руб. в месяц, чаще других доверяют сослуживцам и начальству, а те, чей доход не превышает 50 тыс. руб., — своей компании.