Опрос: Россияне хотели бы для сыновей работу в IT-сфере, а для дочерей — в медицине

Только по 3% родителей мечтают о научной карьере для своего ребенка. Чаще всего родители видят сыновей программистами, дочерей — врачами, сообщает сервис по поиску работы SuperJob

По результатам опроса, 26% родителей несовершеннолетних сыновей признались, что хотят видеть их в будущем специалистами сферы информационных технологий, 10% — сотрудниками военных ведомств, силовых структур или МЧС, еще 9% — медицинскими работниками.

Будущее своей дочери в медицине видит каждый пятый родитель девочки, еще 11% — в IT, 6% — в экономике. По 5% опрошенных рассказали, что хотели бы для дочерей работу в индустрии спорта или юриспруденции, по 4% — в строительстве и силовых структурах или МЧС.

О научной карьере для девочек и мальчиков мечтают по 3% опрошенных родителей.