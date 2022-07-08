Опрос: Россияне стали реже верить в любовь с первого взгляда

Сегодня в любовь с первого взгляда верит каждый второй россиянин, в то время как еще в 2012 году верили 7 из 10 опрошенных, сообщает пресс-служба SuperJob.ru, ссылаясь на результаты опроса.

«Каждый второй россиянин верит в любовь с первого взгляда. Испытывать подобные чувства доводилось 40% респондентов, еще у 11% пока нет такого опыта. 32% опрошенных к любви с первого взгляда относятся скептически», – говорится в сообщении.

В любовь с первого взгляда мужчины верят чаще, чем женщины, а респонденты старше 45 лет чаще, чем люди в возрасте до 34 лет.