Опрос: россияне снимают волнение перед собеседованием самовнушением и коньяком

Не волнуются перед собеседованием лишь 3 из 10 соискателей. Справиться со стрессом остальным чаще всего помогает позитивный настрой, правильное дыхание и подготовка к интервью. Таковы данные опроса, проведенного SuperJob.ru.

«Участниками опроса стали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения, проходивших собеседование за последние три месяца. Как выяснилось, не волнуются перед интервью с работодателем 29% россиян. Еще 16% оценили свой уровень стресса в такой ситуации как очень низкий, 17% — как низкий. Каждый пятый респондент оценил свой уровень стресса перед собеседованием как средний. О сильном и очень сильном волнении рассказали 6 и 5% респондентов соответственно», — сказано в сообщении.

К встрече с потенциальным работодателем спокойно относятся респонденты в возрасте от 35 до 44 лет, а также люди с доходом свыше 80 тыс. руб. Справиться со стрессом каждому пятому участнику опроса помогают самовнушение и позитивный настрой. Каждый десятый респондент старается успокоиться с помощью правильного дыхания. По мнению 6% опрошенных, секрет спокойствия заключается в подготовке к собеседованию. 4% россиян перед интервью принимают успокоительные средства, еще 4% выпивают рюмку коньяка накануне или даже непосредственно перед собеседованием.