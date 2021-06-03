Опрос: россияне предпочитают отпуск в Турции, Испании и Италии

Россияне предпочитают отдыхать за рубежом, а не в России. На первом месте в списке желанных стран — Турция, Италия, Испания и Таиланд. Таковы данные исследования, проведенного SuperJob.

«В опросе приняли участие 3000 представителей экономически активного населения России из всех округов страны. По мнению 42% респондентов, идеальный отпуск — это отпуск за рубежом. Знаменитые на весь мир достопримечательности, чистые пляжи, красивые отели и отличный сервис привлекают россиян в заграничных поездках. При этом каждый третий опрошенный сообщил, что для него лучший отпуск возможен лишь в России, объясняя это красотой родной природы, отсутствием языкового барьера и общим ощущением безопасности», – сказано в сообщении.

Чем выше доход участников опроса, тем чаще они считают, что идеальный отпуск возможен за рубежом. Тех, кто намерен отдохнуть в России, больше всего среди опрошенных старше 45 лет. В числе стран для идеального заграничного отпуска россияне назвали Турцию (9%), Испанию (8%) и Италию (7%). Достаточно часто упоминали также Таиланд (5%), Египет и Грецию (по 4%). При этом женщины предпочитают отдых в Турции и Франции, а мужчины — в Таиланде, США и на Кипре.