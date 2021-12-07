Опрос: россияне ожидают в новом году рост курса доллара к рублю на 9%

Россияне уверены, что после новогодних каникул курс доллара поднимется до 81,62 рубля, а евро — до 92,39 рубля. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Исследование зафиксировало примерно одинаковый уровень интереса российского общества к динамике валютных курсов, сохраняющийся с августа 2020 года. Количество тех, кто следит за котировками, примерно соответствует допандемийным 2018 и 2019 годам. В марте 2020-го, когда ситуация с распространением коронавируса приобрела всемирный характер, интерес к курсам валют вырос. Но он всё равно был ниже, чем в декабре 2014 года, когда рубль особенно лихорадило.

В целом курс доллара сегодня отслеживают 24% россиян, курс евро — 17%. Мужчины интересуются новостями с валютной биржи активнее женщин. Россияне до 34 лет заинтересованы сильнее тех, кто старше. Кроме того, респонденты с доходом выше среднего следят за котировками чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Стоит отметить, что относительно курса евро народный прогноз в этом году ошибался на два-три рубля, а относительно курса доллара — еще больше.

Исследование проводилось с 26 ноября по 1 декабря 2021 года. В нем приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России, проживающие в 375 населенных пунктах всех федеральных округов.